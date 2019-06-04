Amazon показала новые гибридные дроны для доставки заказов (видео)

Компания Amazon представила последнюю версию своего беспилотного летательного аппарата для сервиса Prime Air.
Это гибридный дрон, способный взлетать и садиться вертикально, а также совершать устойчивый горизонтальный полёт. Компания заявляет, что хочет запустить службу доставки с использованием беспилотника в «ближайшие месяцы», но не сообщила, где это может произойти или сколько клиентов она сможет охватить.
Отмечается, что при разработке этого летательного аппарата большое внимание уделялось вопросам безопасности, которые очень важны для клиентов. Amazon заявляет, что функции безопасности беспилотника делают его «надёжным и стабильным, как коммерческий самолет».
Новый дрон использует комбинацию тепловизионных камер, камер оценки глубины окружающего пространства и сонара для обнаружения препятствий. С помощью моделей машинного обучения бортовые компьютеры могут автоматически выявлять преграды и огибать их. Система способна обнаруживать различные объекты – «от парапланов, линий электропередач до корги на заднем» – и избегать столкновений с ними.
Роторы дрона также полностью закрыты для обеспечения безопасности. Причём эти защитные компоненты служат крыльями во время длительного полёта. БПЛА имеет шесть степеней свободы (по сравнению с четырьмя для обычного квадрокоптера), который, по словам Amazon, обеспечивает более динамичный и подвижный полёт. Наклонная конструкция позволяет дрону использовать для полёта вперёд те же шесть винтов, что и для взлета или посадки. Доставляемые грузы перевозятся в фюзеляже, размещённом посередине.
Amazon заявляет, что её конечная цель для сервиса Prime Air — создать «полностью электрические беспилотники, способные летать до 15 миль (около 24,1 км) и доставлять клиентам грузы весом до 5 фунтов (около 2,3 кг) менее чем за 30 минут». Это может звучать как небольшая полезная нагрузка, но Amazon говорит, что 75-90% приобретенных предметов не превышают этот вес.
Компания Amazon планирует приступить к эксплуатации этих дронов на протяжении нескольких ближайших месяцев, но ещё не выбрала место для запуска этого сервиса. Компания ожидает получения одобрения Федерального управления гражданской авиации США на эту конструкцию.
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