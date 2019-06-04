Представлен дизайн процессора для суперкомпьютеров будущего (фото)

EPI представил Еврокомиссии первый дизайн процессора, который и станет основной для будущих HPC-платформ местного производства.

Первенцем стала модель Rhea EP271x с интегрированной FPGA-матрицей. В ранних спецификациях были планы по внедрению ещё и ARM-ядер, но об их наличии (или отсутствии) не сообщается.

Массовое производство новинки стартует позже, а первые машины на базе Rhea EP271x должны появиться в 2021 году.

Через пару лет планируется достигнуть эксафлопсного уровня производительности, то есть составить конкуренцию американским и китайским суперкомпьютерам.