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Межбанк: коррекция курса доллара продолжится

Межбанк: коррекция курса доллара продолжится

В пятницу на валютном межбанке коррекция курса доллара снова продолжится.

Основные интриги этой недели, влияющие на поведение межбанка – результаты аукциона по размещению ОВГЗ и решение НБУ по учетной ставке – уже перестали будоражить рынок и теперь его участники просто сделали соответствующие корректировки своей работы по валюте на ближайшее время.

Пока мы наблюдали за первые четыре дня этой недели валютные ралли, когда после активного разогрева курса до уровней свыше 27 гривен в понедельник-вторник уже начиная со среды курс существенно провалили, а в четверг этот процесс продолжился. Это подтолкнуло экспортеров к увеличению продаж валюты и сбило ажиотаж на наличном рынке.

Сегодня пятница и эффект конца недели приведет к продолжению вялого противостояния курсовых интересов крупных игроков с колебанием курса в пределах 26,50-26,75 гривен за доллар и объемам операций до 400 сделок при совершении 540-570 сделок.

Спекулянты будут работать “в две стороны” с периодическими попытками покачать рынок, что им вряд ли удастся в больших масштабах.

Ликвидность в системе пока остается тоже на приемлемом уровне, не особо угрожающем курсу. Корсчета банков выросли на 1,9 млрд гривен — до 46,3 млрд гривен на утро пятницы, чего вполне хватает для текущей работы как клиентов, так и самих финучреждений.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,68 / 26,70
евро – 30,02 / 30,04
российский рубль – 0,4095 / 0,4101

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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