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Эксперт сообщил, зачем Украине планировать бюджет сразу на три года

Эксперт сообщил, зачем Украине планировать бюджет сразу на три года

В Украине в 2019 году впервые подготовили трехлетнюю Бюджетнюю декларацию. Раньше такое планирование выполнялось лишь на год, и новый подход оправдан, рассказал финансовый эксперт, глава инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.

“Переход на трехлетнее бюджетное планирование – безусловно, позитивное и очень важное новшество. Почему это важно? Есть крупные проекты, которые реализуются не один год. Например, строительство моста. Раньше суммы на такие проекты закладывались в бюджете на каждый год отдельно. И при голосовании депутаты могли выбросить эту строку бюджета, то есть проект замораживался. Кроме того, в конце года неосвоенные бюджетные деньги “сгорали”. При среднесрочном планировании можно гарантированно предусмотреть суммы сразу на несколько лет. К тому же средства с одного года могут переноситься на следующий, а не “сгорать”, – сказал Козак.

Как сообщали в Минфине, этот документ будет содержать “потолки”, или граничные показатели расходов на последующие три года.

Бюджетная декларация – это стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год. В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит Минэкономразвития.

По материалам Сегодня
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