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НБУ не видит угрозы в заинтересованности нерезидентов в украинских ОВГЗ

НБУ не видит угрозы в заинтересованности нерезидентов в украинских ОВГЗ

В Национальном банке не видят угрозы в том, что нерезиденты существенно увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом на пресс-конференции сказал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

“С начала года приток внешних средств от иностранных инвесторов в сравнении с предыдущим годом увеличился почти в 7 раз и достиг около 40 млрд грн, что свидетельствует о заинтересованности внешних инвесторов к рынку внутренних облигаций Украины. Этот портфель является диверсифицированным по срокам, и мы сегодня не видим сиюминутного выхода иностранных инвесторов из этого портфеля. Мы имеем приток средств от иностранных инвесторов на рынок ОВГЗ, но мы не видим в этом рисков”, – сказал Смолий.

Как ранее заявлял глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, в ближайшие месяцы долговые факторы будут давить на валютный рынок в Украине. По его словам, одним из факторов давления будет погашение краткосрочных гривневых ОВГЗ, которые нерезиденты приобрели в феврале-апреле. По состоянию на 13 мая вложения нерезидентов в ОВГЗ составляли 39,2 млрд грн, по сравнению с началом года они выросли почти в 6,5 раза. Есть возможность, что в июле-сентябре значительная часть после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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