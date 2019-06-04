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Google купит платформу для бизнес-аналитики за 2,6 миллиарда долларов

Google купит платформу для бизнес-аналитики за 2,6 миллиарда долларов

Компания Google заключила соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Alphabet, в которую входит Google.

В результате сделки Looker войдет в состав Google Cloud, которая объединяет все облачные сервисы компании.

“Один из важных способов осуществления миссии Google – помощь другим компаниям в осуществлении их миссий. Мы рады приветствовать Looker в составе Google Cloud и очень ждем начала совместной работы, чтобы помочь нашим клиентам решить некоторые из своих самых сложных задач”, – сказал генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Сделка основывается на уже существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence и Yahoo!.

Google ожидает, что сделка будет завершена позднее в текущем году.

По материалам Економічна Правда
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