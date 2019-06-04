Власти Китая предоставили первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G

Министерство промышленности и информатизации КНР выдало в четверг первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G четырем компаниям.

Об этом сообщило агентство “Синьхуа”.

По данным издания, их получили три крупнейших оператора мобильной связи страны – China Telecom, China Mobile, China Unicom и телерадиовещательная корпорация China Broadcasting Network.

“Технология 5G позволит создать высокоскоростную, мобильный, безопасную инфраструктуру с широкой зоной охвата”, – заявил на церемонии министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Как отметил глава ведомства, введение в коммерческую эксплуатацию связи в формате 5G предоставит новые возможности для развития цифровой экономики страны.

По оценке Академии информации и коммуникационных технологий Китая, связь в формате 5G позволит создать в Китае дополнительно около 10,6 трлн юаней (около 1,54 трлн долл) валового продукта и 3 млн рабочих мест с 2020 по 2025 годы.