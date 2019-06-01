Введение стандарта Евро-6 для новых автомобилей отложили до 2025 года

Верховная Рада отложила введение стандарта экологической безопасности автомобилей “Евро-6” в Украине с 2020 до 2025 года при голосовании за закон “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.
За принятие соответствующего законопроекта №10359 за основу и в целом проголосовали 239 народных депутатов.
Отсрочка введения стандарта “Евро-6” касается как новых, так и б/у транспортных средств по кодам товарных позиций: 8701 20 (тракторы колесные для полуприцепов), 8702 (транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек), 8704 (грузовые автомобили), 8705 (спецавтомобили и строительная техника), а также новых легковых автомобилей по коду 8703.
Напомним, экологический стандарт “Евро-3” внедрен в Европейском Союзе с 1999 года, “Евро-4” – с 2005, “Евро-5” – с 2009, “Евро-6” – в сентябре 2015 года.
Украина внедрила “Евро-3” в 2013 году, “Евро-4” – в 2014, а экологический стандарт “Евро-5” начал действовать с 1 января 2016.
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