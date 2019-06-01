Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, воевавшим за Украину

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об упрощенной процедуре предоставления гражданства иностранцам, которые помогали защищать территориальную целостность Украины.
В частности, законопроект №3433 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)” поддержали 230 народных депутатов.
Как отмечается, этим законом определяется термин “участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины” по отношению к иностранцам и лицам без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, принимавшим участие в антитеррористической операции (АТО).
Также документом предусматривается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
К тому же, законом предусматривается установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.
Этим проектом предусмотрено внесение изменения и в закон “О гражданстве Украины”, чтобы закрепить норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, оказывающих практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 11074 33
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 14546 5
Зеленский назвал свои приоритетные направления на посту президентаВчера, 19:21 - 1798 4
"Нова Пошта" возобновила услугу по доставке из американского онлайн-магазина iHerb3 ч. назад - 567 3
Суд обязал НКРЭКУ компенсировать облгазу Фирташа 590 млн грн в тарифах на газ7 ч. назад - 311 3
Кому отменили привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге лет7 ч. назад - 4692 1
Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили TeslaВчера, 22:02 - 3626 1
НБУ принял решение по учетной ставке5 ч. назад - 2921
На заводе "ЗАЗ" начнут производство белорусских грузовиков8 ч. назад - 2748 2
Квартира в ипотеку: какие кредиты берут украинцы11 ч. назад - 2562 1
Apple представила новую версию iOSПозавчера, 14:10 - 789
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 796
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4882 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1488
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4648 8