Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, воевавшим за Украину

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об упрощенной процедуре предоставления гражданства иностранцам, которые помогали защищать территориальную целостность Украины.

В частности, законопроект №3433 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)” поддержали 230 народных депутатов.

Как отмечается, этим законом определяется термин “участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины” по отношению к иностранцам и лицам без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, принимавшим участие в антитеррористической операции (АТО).

Также документом предусматривается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

К тому же, законом предусматривается установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Этим проектом предусмотрено внесение изменения и в закон “О гражданстве Украины”, чтобы закрепить норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, оказывающих практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.