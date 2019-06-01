Новый спор о цене на газ: эксперты рассказали, чего ждать украинцам

Согласно принятому 5 июля постановлению Кабмина, компания “Нафтогаз Украины” должна уменьшить цену газа для населения на 800-900 грн. Речь идет о цене, которая установлена на июнь на уровне 6299 грн за 1000 куб. м без учета стоимости транспортировки, распределения и НДС.
В ответ в “Нафтогазе” отчитались о газовом тарифе на июль, а не на июнь. В сообщении компании говорится, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит “от 7,6 до 8,2 грн за куб. м газа”.
По мнению Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, новая формула по ценам на газ должна повлиять на снижение тарифов для граждан. Эксперт объяснил, что такая перспектива имеет объективное основание – цены на газ на европейских хабах снижаются.
“Методика позитивная для потребителя. Но учитывая конфликт “Нафтогаза” и правительства, и что “Нафтогаз” не спешит исполнять правительственные решения, не могу сказать точно, будет ли методика работать. Но если она утверждена Кабмином и опубликована в “Урядовом курьере”, “Нафтогаз” будет вынужден [ее использовать]”, – сказал Омельченко.
А Михаил Гончар, президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, считает, что снижать цены на газ сейчас не стоит.
“Не думаю, что это полезная вещь… Мы же должны помнить не только о дне сегодняшнем. А о том, что “Нафтогазу” нужно закачать в подземные хранилища 20 – 21 млрд кубометров газа, чтобы пройти зиму, которая обещает быть очень турбулентной, учитывая, что Россия может прекратить транзит через Украину”, – отметил эксперт.
По словам Гончара, цены на газ можно было бы снизить, если бы не было риска, что Россия грядущей зимой развяжет новую энергетическую войну и “перекроет кран”.
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