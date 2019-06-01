Финальный суд по скифскому золоту перенесли: названа новая дата

Апелляционный суд Амстердама отложил до 16 июля вынесение решения в споре между крымскими музеями и Украиной о скифском золоте. Об этом сообщили в самой инстанции.
“Апелляционный суд Амстердама вынесет вердикт по делу о скифском золоте 16 июля, а не 11 июня, как сообщалось ранее”, — говорится в сообщении суда.
Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Напомним, что сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме. После аннексии Крыма РФ заявила права на экспозицию. Но Минкульт потребовал вернуть “Скифское золото” в Украину.
Как мы уже писали, в декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО.
Однако музеи аннексированного Россией Крыма подали апелляцию на это решение. Рассмотрение ходатайства началось ранее в марте 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 10639 28
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 14251 5
Зеленский назвал свои приоритетные направления на посту президентаВчера, 19:21 - 1678 4
Суд обязал НКРЭКУ компенсировать облгазу Фирташа 590 млн грн в тарифах на газ5 ч. назад - 254 2
На заводе "ЗАЗ" начнут производство белорусских грузовиков6 ч. назад - 2223 2
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 10639 28
Кому отменили привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге лет5 ч. назад - 3732 1
Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили TeslaВчера, 22:02 - 3449 1
НБУ принял решение по учетной ставке4 ч. назад - 2450
Квартира в ипотеку: какие кредиты берут украинцы10 ч. назад - 2409 1
Apple представила новую версию iOSПозавчера, 14:10 - 786
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 790
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4853 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1481
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4629 8