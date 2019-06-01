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Доходы местных бюджетов в январе-мае выросли до 108 млрд грн

Доходы местных бюджетов в январе-мае выросли до 108 млрд грн

За пять месяцев 2019 доходы местных бюджетов выросли на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 108,0 млрд грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

“108 млрд грн – доходы местных бюджетов за январь-май 2019 года. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года +20,4%, или 18,3 млрд грн”, – сообщил чиновник.

В частности, налога на доходы физических лиц поступило 62,4 млрд грн, что больше поступлений за соответствующий период прошлого года на 11,7 млрд грн (или +23,0%).

Платы за землю – 12,9 млрд грн, что на 2,5 млрд грн (или +24%) больше аналогичного периода прошлого года.

Фактические поступления единого налога – 15,1 млрд грн (выросли на 2,9 млрд грн, или + 23,5%). Фактические поступления налога на недвижимое имущество – 1,9 млрд грн, прирост +33,7%, добавили в пресс-службе вице-премьера.

По материалам УНН
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