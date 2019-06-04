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Машины Ford научат собирать информацию со смартфонов пешеходов

Машины Ford научат собирать информацию со смартфонов пешеходов

Компания Ford представила технологию, которая позволит общаться автомобилям с гаджетами прохожих.

Об этом сообщает пресс-служба Ford.

По словам представителей американской марки, устройство будет монтироваться и в обычные авто, и в беспилотники. Изобретение должно свести к нулю аварийность на дорогах.

Оно будет собирать информацию с разной электроники: смартфонов, носимых устройств, передатчиков на велосипедах или самокатах, а также светофоров. Как следствие авто сможет ориентироваться, на каком расстоянии находятся разные участники движения и рекомендовать водителю действия.

Более того, техника сможет даже прогнозировать действия прохожих еще до того, как они начнут переходить дорогу.

В целом устройство Ford представляет собой коммуникационный блок, поддерживающий стандарт связи C-V2X.

Вторая разработка компании — система коммуникации для беспилотников, работающая на базе технологии блокчейн. На сложных перекрёстках, когда их пересекают и автономные, и обычные автомобили, она будет определять, кто поедет первым. Все происходит автоматически и за доли секунды.

По материалам ТСН
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