Машины Ford научат собирать информацию со смартфонов пешеходов

Компания Ford представила технологию, которая позволит общаться автомобилям с гаджетами прохожих.
Об этом сообщает пресс-служба Ford.
По словам представителей американской марки, устройство будет монтироваться и в обычные авто, и в беспилотники. Изобретение должно свести к нулю аварийность на дорогах.
Оно будет собирать информацию с разной электроники: смартфонов, носимых устройств, передатчиков на велосипедах или самокатах, а также светофоров. Как следствие авто сможет ориентироваться, на каком расстоянии находятся разные участники движения и рекомендовать водителю действия.
Более того, техника сможет даже прогнозировать действия прохожих еще до того, как они начнут переходить дорогу.
В целом устройство Ford представляет собой коммуникационный блок, поддерживающий стандарт связи C-V2X.
Вторая разработка компании — система коммуникации для беспилотников, работающая на базе технологии блокчейн. На сложных перекрёстках, когда их пересекают и автономные, и обычные автомобили, она будет определять, кто поедет первым. Все происходит автоматически и за доли секунды.
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