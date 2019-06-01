В Счетной палате России заявили о "шоке для экономики"

Ситуация с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стала “шоком для экономики” России, который привел к удвоению оттока капитала из страны – до 40 млрд долларов с начала 2019 года.
Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, передает “Радио Свобода”.
Кудрин уже называл странным содержание Калви под домашним арестом, притом что в Кремле характеризуют главу Baring Vostok как “благонадежного бизнесмена, который был довольно активным игроком на российском рынке в течение более 15 лет”.
В связи с арестом Майкла Калви Кудрин также отметил, что 70% бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным.
Ранее стало известно, что из-за ареста Калви США не станет отправлять на Петербургский международный экономический форум правительственную делегацию. Не приедет в Петербург и посол США в России Джон Хантсман.
Напомним, недавний опрос ВЦИОМ показал, что 62% россиян считают, что в РФ невозможно вести честный бизнес. При этом каждый десятый участник (10%) опроса сообщил, что у него есть свой бизнес, тогда как в 1991 году таких респондентов было 2%, в 2008 году – 4%, в 2017 году – 7%.
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