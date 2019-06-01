В НБУ объяснили, почему 2 последних месяца инфляция превышала прогноз регулятора

Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Впрочем, такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них – рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке.

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“Фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно снижалось. Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в согласно прогнозу НБУ с начала года. Также понемногу улучшались инфляционные ожидания. В то же время внутренний спрос продолжал стремительно расширяться. В частности, в последнее время высокими темпами росли заработные платы, розничный товарооборот, строительство и промышленность”, – сказано в сообщении.

Также на протяжении последних недель усилилась волатильность на финансовых рынках. Это произошло вследствие:

распространения в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга;

откладывания обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда до формирования нового правительства;

дальнейшего усиления угроз для финансовой стабильности, связанных с судебными процессами.

Справка Finance.ua