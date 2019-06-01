НБУ принял решение по учетной ставке

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17,5%.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.
Отмечается, что такое ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами. Среди них — рост цен на отдельные виды овощей и топливо.
Читайте также: НБУ назвал целевой уровень учетной ставки
Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке.
Сообщается, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно будет снижаться, о чем свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуВчера, 15:51 - 2967 18
Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетахВчера, 16:43 - 2153 16
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 9490 14
Зеленский назвал свои приоритетные направления на посту президентаВчера, 19:21 - 1260 4
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 13262 4
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 13262 4
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 9490 14
Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили TeslaВчера, 22:02 - 3120
В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуВчера, 15:51 - 2967 18
Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетахВчера, 16:43 - 2153 16
Apple представила новую версию iOSПозавчера, 14:10 - 752
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 771
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4759 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1473
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4591 8