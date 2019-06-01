НБУ принял решение по учетной ставке

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17,5%.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.

Отмечается, что такое ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами. Среди них — рост цен на отдельные виды овощей и топливо.

Читайте также: НБУ назвал целевой уровень учетной ставки

Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке.

Сообщается, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно будет снижаться, о чем свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года.

Справка Finance.ua

31 января Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%.