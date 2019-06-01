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НБУ принял решение по учетной ставке

НБУ принял решение по учетной ставке

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17,5%.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.

Отмечается, что такое ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами. Среди них — рост цен на отдельные виды овощей и топливо.

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Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке.

Сообщается, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно будет снижаться, о чем свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года.

Справка Finance.ua

  • 31 января Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%.
  • 26 апреля 2019 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых.
По материалам Finance.UA
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