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НБУ назвал целевой уровень учетной ставки

НБУ назвал целевой уровень учетной ставки

В базовом сценарии НБУ предусмотрено снижение учетной ставки в реальном выражении с текущих 10-11% до своего равновесного уровня 3-4% в 2021 году.

Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

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Как отмечается в отчете, устойчивая тенденция к замедлению инфляции позволила НБУ начать цикл снижения учетной ставки. В частности, НБУ снизил учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года.

“Следующие шаги будут зависеть от реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий. В то же время будут сохраняться жесткие монетарные условия, необходимые для замедления инфляции до цели в 5% в 2020 году. Такая жесткость будет постепенно уменьшаться из-за ослабления инфляционного давления”, – рассказали в НБУ.

Вместе с тем, отмечали в Нацбанке, этому процессу может помешать реализация рисков для финансовой стабильности Украины, а также рисков для сохранения независимости НБУ. “В случае реализации указанных рисков НБУ будет в том числе реагировать инструментами монетарной политики”, – говорится в документе.

По материалам РБК-Украина
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