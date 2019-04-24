НБУ назвал целевой уровень учетной ставки

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В базовом сценарии НБУ предусмотрено снижение учетной ставки в реальном выражении с текущих 10-11% до своего равновесного уровня 3-4% в 2021 году.
Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.
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Как отмечается в отчете, устойчивая тенденция к замедлению инфляции позволила НБУ начать цикл снижения учетной ставки. В частности, НБУ снизил учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года.
“Следующие шаги будут зависеть от реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий. В то же время будут сохраняться жесткие монетарные условия, необходимые для замедления инфляции до цели в 5% в 2020 году. Такая жесткость будет постепенно уменьшаться из-за ослабления инфляционного давления”, – рассказали в НБУ.
Вместе с тем, отмечали в Нацбанке, этому процессу может помешать реализация рисков для финансовой стабильности Украины, а также рисков для сохранения независимости НБУ. “В случае реализации указанных рисков НБУ будет в том числе реагировать инструментами монетарной политики”, – говорится в документе.
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