По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (13,932 млн и 22,916 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 20). Максимальный курс продажи доллара 26,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,69-26,70 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 59 активных заявок по доллару на сумму более 36,848 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,8000 – 2 22226,7200 – 52 00026,7000 – 5 00026,7000 – 10 00026,7000 – 30 00026,7000 – 10 00026,7000 – 200

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6500 – 1 000

26,6900 – 30 000

26,6900 – 25 000

26,6900 – 10 000

26,6900 – 15 000

26,6900 – 30 000

26,6900 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7101 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6512 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.