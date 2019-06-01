Крупный бизнес в мае пополнил бюджет почти на 37 миллиардов

Крупный бизнес в мае 2019 года пополнил государственный бюджет на 36,6 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.
В разрезе основных налогов в Государственный бюджет поступило налога на прибыль – 15,4 млрд грн, налога на добавленную стоимость – 10,7 млрд грн и акцизного налога – 6,0 млрд грн.
Следует отметить рост уплаты налогов по сравнению с маем 2018 года по акцизному налогу – поступления увеличились на 1,8 млрд грн, или на 42,3%, по налогу на добавленную стоимость – на 1,5 млрд грн, или на 15,6%.
Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом, по результатам мая 2019 года составила 60% от бюджета налоговых платежей по Украине. В том числе налог на прибыль – 79,5%, налог на добавленную стоимость – 56,5%, акцизный налог – 95,9%.
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