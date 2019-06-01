Как много украинцев готовы уклониться от налогов

Возможностью уклониться от уплаты налогов готовы воспользоваться 41% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса, провенного Агентством США по международному развитию (USAID).

В отчете USAID также говорится, что самым распространенным способом уклонения от уплаты налогов для работника и работодателя является выплата части заработной платы наличными («в конвертах»). Однако подавляющее большинство людей хотят видеть, как расходуются их налоги.

«Такое отношение украинцев к “государству” контрастирует с их желанием справедливого отношения к кассиру в магазине. Отношение к уплате налогов также может быть связано с общим низким уровнем доверия к государственным органам и финансовым учреждениям», — говорится в результатах исследования.

Справка Finance.ua

Средняя зарплата в Украине в апреле 2019 составила 10 269 грн.