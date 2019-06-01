0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 161 0

Как много украинцев готовы уклониться от налогов

Как много украинцев готовы уклониться от налогов

Возможностью уклониться от уплаты налогов готовы воспользоваться 41% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса, провенного Агентством США по международному развитию (USAID).

В отчете USAID также говорится, что самым распространенным способом уклонения от уплаты налогов для работника и работодателя является выплата части заработной платы наличными («в конвертах»). Однако подавляющее большинство людей хотят видеть, как расходуются их налоги.

«Такое отношение украинцев к “государству” контрастирует с их желанием справедливого отношения к кассиру в магазине. Отношение к уплате налогов также может быть связано с общим низким уровнем доверия к государственным органам и финансовым учреждениям», — говорится в результатах исследования.

Справка Finance.ua

  • Средняя зарплата в Украине в апреле 2019 составила 10 269 грн.
  • В Киеве средняя зарплата в апреле 2019 – 15 876 грн.
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.