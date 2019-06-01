На заводе "ЗАЗ" начнут производство белорусских грузовиков

В Украине на заводе “АвтоЗАЗ” развернут производство белорусских грузовиков “МАЗ”.

На предприятии не только развернут крупноузловую сборку, но и будут производить некоторые комплектующие для “МАЗов”. Более того, сделанные в Запорожье грузовики будут комплектоваться самосвальными кузовами, произведенными в Прилуках на заводе Egritech.

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Пока что на заводе “ЗАЗ” приготовились выпускать только шасси. Первые комплекты для сборки уже отгружены.

Благодаря такому объединению около 50% “МАЗов” для местного рынка будут производится в Украине. Вместе с тем грузовики сохранят и свое название, и все гарантийные обязательства белорусской марки.