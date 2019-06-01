Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту

После того как Верховная Рада отказалась рассматривать президентский законопроект об импичменте, сегодня народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента (ВСК).
Авторы документа отмечали, что принятие данного закона было обусловлено необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.
Отмечается, что до сегодняшнего дня законом были урегулированы процедурные вопросы создания и ликвидации временных следственных комиссий, но границы и объемы полномочий указанной комиссии ни Конституцией, ни Регламентом парламента не были определены.
В соответствии со ст. 111 Конституции процедуру импичмента инициирует парламент, дело об импичменте расследуется ВСК, а устранение президента Украины в порядке импичмента возможно только по решению Верховной Рады. Таким образом, процедура импичмента является исключительно парламентской процедурой.
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