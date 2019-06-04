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Audi презентовала внедорожник A6 Allroad нового поколения (фото)

Audi презентовала внедорожник A6 Allroad нового поколения (фото)

Компания Audi представила новое поколение «внедорожного» универсала A6 Allroad. Автомобиль получил новый пластиковый обвес, решетку радиатора с оформлением в стиле кроссоверов немецкой марки, рейлинги на крыше и штатную защиту днища. Салон версии Allroad отличается от обычного A6 только особыми вариантами отделки.

В базовое оснащение A6 Allroad включена адаптивная пневмоподвеска, позволяющая менять дорожный просвет, и ассистент спуска с горы. На европейском рынке все версии Audi будут только с дизельными моторами с «мягким» гибридным приводом с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения.

Гибридные агрегаты построены на базе 3-литрового дизельного V6, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Вариант 45 TDI оснащен 231-сильным мотором, 50 TDI — 286-сильной силовой установкой, а 55 TDI комплектуется 349-сильным двигателем.

По материалам Коммерсантъ-Украина
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