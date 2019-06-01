Экс-главу Renault и Nissan обвинили в незаконной трате 11 млн евро

Внутренняя проверка автопроизводителей Renault и Nissan выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро. К ним причастен бывший глава альянса Карлос Гон.

Об этом говорится в заявлении Renault.

Указано, что 11 млн евро – это “определенные траты” Гона, завышенные расходы на его авиаперелеты, а также трансферты некоммерческим организациям.

Результаты проверки выявили недостатки “в плане финансовой прозрачности и процедур мониторинга расходов” в RNBV, говорится в заявлении Renault.

Совет директоров французской компании рекомендовал RNBV обратиться в суд в Нидерландах в связи с выявленными нарушениями.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью BFM TV, что французское правительство, владеющее 15% в Renault, подаст иск в суд против Гона в связи с выявленными тратами RNBV.

Напомним, Карлос Гон находится под следствием в Японии. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам в различных махинациях, которые он отрицает.