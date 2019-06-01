Кабмин утвердил порядок перерасчета стоимости услуг по управлению многоквартирным домом

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил порядок перерасчета стоимости услуг по управлению многоквартирным домом в случае ненадлежащего оказания услуги.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«Новый порядок позволяет жителям платить только за фактически потребленные услуги. Дает право уменьшить счета в случае некачественной услуги или ее непредоставления. Порядок устанавливает четкие взаимоотношения с управляющим и позволяет избежать недоразумений в части начисления платы», – подчеркнул Геннадий Зубко.
Каким образом будет осуществляться перерасчет:
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