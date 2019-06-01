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Кабмин утвердил порядок перерасчета стоимости услуг по управлению многоквартирным домом

Кабмин утвердил порядок перерасчета стоимости услуг по управлению многоквартирным домом

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил порядок перерасчета стоимости услуг по управлению многоквартирным домом в случае ненадлежащего оказания услуги.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Новый порядок позволяет жителям платить только за фактически потребленные услуги. Дает право уменьшить счета в случае некачественной услуги или ее непредоставления. Порядок устанавливает четкие взаимоотношения с управляющим и позволяет избежать недоразумений в части начисления платы», – подчеркнул Геннадий Зубко.

Каким образом будет осуществляться перерасчет:

  • определяются условия и сроки проведения перерасчета управляющим, а именно – перерасчета по инициативе управляющего или в случае принятия управляющим решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии потребителя;
  • определяются требования относительно подтверждения объема фактически оказанной услуги и фактически понесенных расходов управляющим;
  • устанавливаются особенности проведения перерасчета за техническое обслуживание и энергоснабжение лифтов, а также содержание, обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем;
  • определяются условия, при которых перерасчет не производится;
  • устанавливаются требования по информированию управляющим потребителей о проведении перерасчета.
По материалам Finance.UA
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