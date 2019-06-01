Водители Volvo получат бонус за владение автомобилем бренда

Компания Volvo предложила своим покупателям бонус в виде новой услуги под названием Complymentary Tow for Life. Суть ее в том, что владелец автомобиля может вызвать эвакуатор абсолютно бесплатно.

Отныне функция доступна всем моделям, независимо от возраста и технического состояния. В программу попадают и Volvo P-121 1958 года, и P6600 1966 года, и универсал Volvo 80-х годов. Главное условие – чтобы автомобиль был продан и куплен на территории США.

Ранее Volvo предоставляла только бесплатную буксировку для машин, попадающих под гарантию — как часть услуг по оказанию помощи на дорогах. Чтобы воспользоваться новой услугой буксировки, владельцы Volvo должны обратиться за помощью в службу Volvo On-Call, которая поможет связаться с отделом обслуживания клиентов.