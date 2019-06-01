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Зеленский назвал свои приоритетные направления на посту президента

Зеленский назвал свои приоритетные направления на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает своими приоритетными целями на посту президента борьбу с коррупцией и противодействие российской агрессии.

Об этом он заявил 5 июня на брифинге после встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском.

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Зеленский убеждает европейских партнеров в том, что будет эффективно бороться с коррупцией в Украине.

“Сверхважным направлением моей работы будет активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов и создание электронного управления”, – сказал он.

Президент Украины также выделил борьбу за территориальную целостность и установление мира на Донбассе.

“Среди своих ключевых задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки для борьбы за независимость и территориальную целостность Украины”, – добавил Зеленский.

По материалам ТСН
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