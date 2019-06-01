Партия "Слуга народа" собрала 28 миллионов взносов (инфографика)

Политическая партия “Слуга народа” в первом квартале 2019 собрала 28,8 миллиона гривен взносов от физических и юридических лиц.
Кроме того, политсила получила 2 миллиона гривен от общественной организации, офис которой так и не нашло Движение ЧЕСТНО.
Физические лица перечислили партии Владимира Зеленского 26,8 миллиона гривен, юридические лица – еще 2 миллиона.
У “Слуги народа” не было мелких взносов. Наименьший платеж составлял 20 000 гривен, остальные – более 100 000.
Однако эти средства переводили и не медийные люди, как в случае с финансированием президентской кампании Владимира Зеленского. Тогда среди частных плательщиков были коллеги Зеленского из “Квартала 95”, члены “Команды Зеленского”, бывшие нардепы.
В первом квартале 2019 несколько человек сделали взносы, превышающие 1,5 миллиона гривен.
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