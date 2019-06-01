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В каких случаях врач может отказаться от дальнейшего ведения пациента

В каких случаях врач может отказаться от дальнейшего ведения пациента

У каждого врача есть право на отказ от дальнейшего ведения пациента. Однако, пациент ни при каких обстоятельствах не может остаться без медицинской помощи.

Об этом сообщает Правительственный портал.

  • Врач имеет право отказаться от ведения пациента, если:
  • Пациент не выполняет медицинских предписаний и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

Все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние здоровья пациента подтверждено. С подтвержденными фактами нарушений и соответствующим заявлением врач должен обратиться к руководителю медучреждения.

  • Пациент нарушает правила внутреннего распорядка заведения здравоохранения и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

Однако врач не несет ответственности за здоровье пациента, если тот отказывается от медицинских предписаний или нарушает установленный для него режим.

  • Если врач или медучреждение не может обеспечить соответствующее лечение (нет нужного оборудования, отделения, профиль врачей не соответствует заболеванию), врачи должны рекомендовать пациенту обратиться в медучреждение, где он получит необходимую медицинскую помощь, либо направить в такое медучреждение.

Врач не может отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту, если знает:

  • Что такой отказ может привести к тяжелым последствиям для пациента. Нарушение карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до двух лет.
  • Что такой отказ может привести к смерти пациента или иным тяжким последствиям. Нарушение наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
По материалам Finance.UA
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