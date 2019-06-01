В каких случаях врач может отказаться от дальнейшего ведения пациента

У каждого врача есть право на отказ от дальнейшего ведения пациента. Однако, пациент ни при каких обстоятельствах не может остаться без медицинской помощи.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние здоровья пациента подтверждено. С подтвержденными фактами нарушений и соответствующим заявлением врач должен обратиться к руководителю медучреждения.
Однако врач не несет ответственности за здоровье пациента, если тот отказывается от медицинских предписаний или нарушает установленный для него режим.
Врач не может отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту, если знает:
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