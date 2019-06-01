ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 миллиардов - Atlantic Council

Аналитический центр Atlantic Council обнародовал детали иска, поданного 21 мая ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом говорится в материале старшего аналитика Atlantic Council Андерса Аслунда.
Как отмечается в публикации, 21 мая национализированный украинский ПриватБанк подал гражданский иск против своих предыдущих владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в американском штате Делавэр. Трое сообвиняемых – граждане США, проживающие в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.
Ответчиков обвиняют “в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с … незаконным обогащением, за мошеннические переводы по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо (закон о “О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях”), и в результате гражданской заговора (стр. 2 искового заявления)”, говорится в публикации Atlantic Council.
Как отмечается, наиболее впечатляет информация о том, что “с 2006 по декабрь 2016 общее движение денежных средств (кредитов) на отмывание средств (конечных бенефициаров) в ПриватБанке на Кипре достигло $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период” (стр. 78).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию грязных денег, совершенному одной группой лиц, считают аналитики центра.
Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы. Однако обвинения носят чисто уголовный характер. ПриватБанк выполнил по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы. Этот случай показывает, как якобы происходит отмывание украинских денег в США.
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