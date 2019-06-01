В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна отказаться от судебных исков против РФ для сохранения транзита газа и прогресса в дальнейших переговорах.
Об этом он рассказал 5 июня на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
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“Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон – то есть на фоне отказа от любого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик”, – заявил Медведев.
Кроме этого, по его словам, должен быть решен ряд вопросов, в том числе и о том, каким образом газотранспортная система Украины будет управляться.
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