Украинская компания, которая судится с Apple, уже одержала первую победу

Месяц назад украинский Kidslox и испанский Qustodio подали жалобу на действия компании Apple в Еврокомиссию, обвиняя ее в недобросовестной конкуренции. Разработчики украинского приложении родительского контроля объединили вокруг себя 17 других подобных компаний и заявили, что имеют технический ответ на беспокойство Apple о конфиденциальности пользователей (как причины угроз удаления из Apple Store). Компании предложили создание API с призывом к Apple: “Пришло время думать прежде всего о детях”.

В ответ на это компания Apple дала задний ход и пошла на встречу Kidslox и другим приложениям родительского контроля. На этой неделе корпорация заявила, что изменила правила проверки приложений в App Store и разрешила использовать те технологии, которые были доступны еще год назад.

“Это огромная первая победа! Но это не конец”, – говорит Виктор Евпак, лидер и СEO компании Kidslox. Он добавляет что будет бороться и дальше.

По его словам, Apple не должен иметь эксклюзивное право на техническое решение проблемы экранной зависимости: «Экранная зависимость – это масштабная эпидемия. Apple злоупотребляет своим доминирующим положением и отслеживает время на экране только на своих устройствах. Мы считаем, что Apple должна дать “зеленый свет” и позволить это делать всем приложениям родительского контроля благодаря прямому публичном API”, – говорит Виктор Евпак.

Напомним, что в прошлом месяце Kidslox подал иск в Еврокомиссию на корпорацию Apple из-за монополизации рынка. 11 июня владельца Kidslox Виктора Евпака и представителей испанской компании Qustodio как истцов пригласила Еврокомиссия на очередное заседание комитета по антимонопольному праву в Брюсселе.

18 компаний предложили создание API с призывом к Apple: “Пришло время думать прежде всего о детях”. API, по их мнению, решит проблему и позволит использовать технологию Apple, чтобы отслеживать время на экране без вмешательства в конфиденциальность.

Справка Finance.ua: