Украинская компания, которая судится с Apple, уже одержала первую победу

Месяц назад украинский Kidslox и испанский Qustodio подали жалобу на действия компании Apple в Еврокомиссию, обвиняя ее в недобросовестной конкуренции. Разработчики украинского приложении родительского контроля объединили вокруг себя 17 других подобных компаний и заявили, что имеют технический ответ на беспокойство Apple о конфиденциальности пользователей (как причины угроз удаления из Apple Store). Компании предложили создание API с призывом к Apple: “Пришло время думать прежде всего о детях”.
В ответ на это компания Apple дала задний ход и пошла на встречу Kidslox и другим приложениям родительского контроля. На этой неделе корпорация заявила, что изменила правила проверки приложений в App Store и разрешила использовать те технологии, которые были доступны еще год назад.
“Это огромная первая победа! Но это не конец”, – говорит Виктор Евпак, лидер и СEO компании Kidslox. Он добавляет что будет бороться и дальше.
По его словам, Apple не должен иметь эксклюзивное право на техническое решение проблемы экранной зависимости: «Экранная зависимость – это масштабная эпидемия. Apple злоупотребляет своим доминирующим положением и отслеживает время на экране только на своих устройствах. Мы считаем, что Apple должна дать “зеленый свет” и позволить это делать всем приложениям родительского контроля благодаря прямому публичном API”, – говорит Виктор Евпак.
Напомним, что в прошлом месяце Kidslox подал иск в Еврокомиссию на корпорацию Apple из-за монополизации рынка. 11 июня владельца Kidslox Виктора Евпака и представителей испанской компании Qustodio как истцов пригласила Еврокомиссия на очередное заседание комитета по антимонопольному праву в Брюсселе.
18 компаний предложили создание API с призывом к Apple: “Пришло время думать прежде всего о детях”. API, по их мнению, решит проблему и позволит использовать технологию Apple, чтобы отслеживать время на экране без вмешательства в конфиденциальность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Немецкий банк конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота - Bloomberg7 ч. назад - 1308 10
В Австрии решили проблему разряженных электромобилей12 ч. назад - 11394 10
В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку9 ч. назад - 1151 9
РФ обжаловала решение международного арбитража по компенсации утраченных в Крыму активовВчера, 20:09 - 1457 8
Возрождённый фотоаппарат «Зенит» поступил в продажу14 ч. назад - 2668 7
В Австрии решили проблему разряженных электромобилей12 ч. назад - 11394 10
Крупная украинская компания планирует импортировать б/у авто из Южной Кореи8 ч. назад - 6462
Межбанк: ситуация на валютном рынке может измениться6 ч. назад - 3864
У Зеленского рассказали, когда будут сажать коррупционеров7 ч. назад - 3302 5
Возрождённый фотоаппарат «Зенит» поступил в продажу14 ч. назад - 2668 7
Apple представила новую версию iOSВчера, 14:10 - 550
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 689
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4401 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1415
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4416 8