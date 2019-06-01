Правительство утвердило стратегию управления госдолгом до 2022 года

Кабмин утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“5 июня Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы – основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики, который определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена ​​на постепенное достижение к концу 2022 года соотношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.

“После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года, госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% к концу 2018 года. Этот индикатор является одним из ключевых для инвесторов, так как показывает способность страны возвращать долги. Это, также, свидетельствует и об уменьшении долговой нагрузки на бюджет страны”, – подчеркнула министр финансов Оксана Маркарова.

Стратегия по управлению госдолгом призвана продолжить такую ​​динамику.

Реализация задач Стратегии включает следующие основные мероприятия:

увеличение доли госдолга в национальной валюте;

привлечение иностранных инвесторов к инвестированию в гривневые ОВГЗ ;

продление среднего срока погашения государственных ценных бумаг и обеспечение равномерного графика погашения госдолга;

проведение операций по активному управлению госдолгом для снижения пиковых нагрузок на бюджет и стимулирования спроса на государственные ценные бумаги;

проведение работы по обеспечению полноценного доступа Украины на международный рынок капитала;

дальнейшее совершенствование политики управления госдолгом, путем создания и функционирования Агентства по управлению государственным долгом с использованием лучших мировых практик;