По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (17,769 млн и 32,300 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 16). Максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80-26,81 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 59 активных заявок по доллару на сумму более 50,069 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,0000 – 5 55526,9500 – 2 22226,8000 – 20026,7700 – 23 00026,7700 – 111 11126,7500 – 30 00026,7500 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7900 – 10 000

26,7900 – 10 000

26,8000 – 15 000

26,8000 – 30 000

26,8000 – 40 000

26,8000 – 30 000

26,8000 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8746 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7451 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.