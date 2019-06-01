Аналитики назвали суммы роста стоимости жилья в новостройках

Cредняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы в мае продолжила рост. Аналитический портал 3m2 подсчитал, на сколько выросла стоимость одного квадратного метра жилья в долларах.
В американской валюте в мае средняя цена выросла. Средняя поднялась на 40 долл. или 4,6% до 910 долл. кв. м, минимальная осталась на том же уровне – 610 дол. кв. м.
В мае 2018-го квадрат в долларах в новостройках Киева стоил 850 долл., а минимальная стоимость была 580 долл.
Таким образом, за год рост средней цены в долларах составил 60 долл. или 7,06%, а минимальной – 5,17%.
Цены на недвижимость в Киеве зависят от многих факторов, главными из которых остаются цена строительных материалов и стоимость строительно-монтажных работ. Если они растут, происходит повышение стоимости квадратного метра в новостройках. Не стоит забывать, что ценообразование в каждом проекте формируется по своим уникальным параметрам, на которые влияет локация, инфраструктура, архитектура комплекса, соседство с определенными объектами. Покупатель голосует деньгами за комфортную среду обитания, поэтому девелоперы конкурируют концепциями и проектами, чтобы привлечь его к своему ЖК.
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