Япония хочет на треть увеличить доходы от "технологического" экспорта

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Японское правительство планирует продвижение экспорта технологий инфраструктуры, поставив целью получить в следующем году заказов на общую сумму $280 миллиардов. Это почти на 30% больше, чем в 2017 году.
Об этом сообщает HNK.
Представители правительства сказали, что видят много возможностей в продаже оборудования по экономии энергии. По их мнению, Япония обладает одной из самых передовых технологий в мире в этой области.
В 2017 году заказы на инфраструктуру в области информационных технологий и коммуникации были самыми крупными, достигнув почти 90 миллиардов долларов.
На втором месте были заказы в области энергии включая заказы на термальные и геотермальные электростанции, превысив сумму в 40 млрд долларов.
Однако конкуренция в этих областях ужесточается, поэтому Япония пытается заручиться преимуществом.
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