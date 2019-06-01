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Япония хочет на треть увеличить доходы от "технологического" экспорта

Япония хочет на треть увеличить доходы от "технологического" экспорта

Японское правительство планирует продвижение экспорта технологий инфраструктуры, поставив целью получить в следующем году заказов на общую сумму $280 миллиардов. Это почти на 30% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает HNK.

Представители правительства сказали, что видят много возможностей в продаже оборудования по экономии энергии. По их мнению, Япония обладает одной из самых передовых технологий в мире в этой области.

В 2017 году заказы на инфраструктуру в области информационных технологий и коммуникации были самыми крупными, достигнув почти 90 миллиардов долларов.

На втором месте были заказы в области энергии включая заказы на термальные и геотермальные электростанции, превысив сумму в 40 млрд долларов.

Однако конкуренция в этих областях ужесточается, поэтому Япония пытается заручиться преимуществом.

По материалам УКРИНФОРМ
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