Правительство в этом году выделит почти 6 миллиардов на программы развития АПК - Гройсман

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Кабинет министров выделит 5,9 млрд грн на программы развития агропромышленного комплекса в 2019 году.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Twitter.
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“В 2019 году правительство выделяет 5,9 млрд грн на программы развития АПК. Мы частично компенсируем стоимость украинской сельхозтехники, саженцев для садов, строительства ферм”, – отметил Гройсман.
Он проинформировал, что за 4 месяца этого года украинский аграрный экспорт вырос на 18,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).
“Украина торгует со всеми континентами. На первое место выходит рынок Азии. ЕС держит твердую вторую позицию. Причем Украина экспортирует не только сырье, но и продукты переработки”, – добавил Гройсман.
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