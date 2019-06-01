Правительство в этом году выделит почти 6 миллиардов на программы развития АПК - Гройсман

Кабинет министров выделит 5,9 млрд грн на программы развития агропромышленного комплекса в 2019 году.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Twitter.

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“В 2019 году правительство выделяет 5,9 млрд грн на программы развития АПК. Мы частично компенсируем стоимость украинской сельхозтехники, саженцев для садов, строительства ферм”, – отметил Гройсман.

Он проинформировал, что за 4 месяца этого года украинский аграрный экспорт вырос на 18,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

“Украина торгует со всеми континентами. На первое место выходит рынок Азии. ЕС держит твердую вторую позицию. Причем Украина экспортирует не только сырье, но и продукты переработки”, – добавил Гройсман.