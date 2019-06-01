Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,5 млн

Владелец программы BitTorrent и основатель криптовалюты TRON 29-летний Джастин Сан выиграл на благотворительном аукционе право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом он написал в своем Twitter.

Его ставка в 4,57 миллиона долларов оказалась рекордной за все время проведения торгов.

“Я официально сообщаю, что стал победителем 20-го благотворительного обеда с Уорреном Баффеттом. Я также приглашаю лидеров блокчейн-индустрии встретиться с титаном инвестиций. Я надеюсь, что это принесет всем пользу”, — написал он.