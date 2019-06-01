0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,5 млн

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,5 млн

Владелец программы BitTorrent и основатель криптовалюты TRON 29-летний Джастин Сан выиграл на благотворительном аукционе право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом он написал в своем Twitter.

Его ставка в 4,57 миллиона долларов оказалась рекордной за все время проведения торгов.

“Я официально сообщаю, что стал победителем 20-го благотворительного обеда с Уорреном Баффеттом. Я также приглашаю лидеров блокчейн-индустрии встретиться с титаном инвестиций. Я надеюсь, что это принесет всем пользу”, — написал он.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.