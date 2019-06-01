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Германия планирует включить «Северный поток-2» в свою энергополитику - Меркель

Германия планирует включить «Северный поток-2» в свою энергополитику - Меркель

К концу 2019 Германия разработает новую энергетическую политику, частью которой станет запуск «Северного потока-2» и увеличение объемов покупки российского газа.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель 4 июня в Берлине.

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В частности, по словам Меркель, Германия планирует полностью отказаться от использования угля в производстве электроэнергии, а также полностью отказаться от использования атомных электростанций.

«Это требует новой планировки всей нашей энергетической политики и подхода к энергетике, который мы хотим сформулировать до конца года для того, чтобы обеспечить надежность энергообеспечения. Также это требует ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказаться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом газа через Украину строился «Северный поток-2», – сообщилf Меркель.

Отметим, что в планах Германии полностью прекратить использование атомных электростанций до 2022 года. Такое решение приняли в 2011 году после аварии на АЭС в японской Фукусиме. Кроме этого, Германия планирует прекратить работу электростанций, использующих уголь для производства электричества.

По материалам hromadske.tv
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