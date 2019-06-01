Норвежская компания начала строить в Украине солнечную электростанцию на 148 мегаватт

Компания Scatec Solar начала строить солнечную электростанцию, мощность которой составит 148 мегаватт, на Николаевщине. Общая стоимость проекта должна составить около 124 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Строительство планируют завершить за 2 года. 65% расходов на строительство покроет китайская компания Power China.

По расчетам Scatec Solar, эта солнечная электростанция способна обеспечить потребности в электроэнергии для 76 тысяч украинских семей и позволит уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу на 150 тысяч тонн ежегодно.

Строительство солнечной электростанции в Украине компания согласовала через благоприятные условия для продажи электроэнергии по повышенному тарифу.