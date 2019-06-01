Норвежская компания начала строить в Украине солнечную электростанцию на 148 мегаватт

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Компания Scatec Solar начала строить солнечную электростанцию, мощность которой составит 148 мегаватт, на Николаевщине. Общая стоимость проекта должна составить около 124 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Строительство планируют завершить за 2 года. 65% расходов на строительство покроет китайская компания Power China.
По расчетам Scatec Solar, эта солнечная электростанция способна обеспечить потребности в электроэнергии для 76 тысяч украинских семей и позволит уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу на 150 тысяч тонн ежегодно.
Строительство солнечной электростанции в Украине компания согласовала через благоприятные условия для продажи электроэнергии по повышенному тарифу.
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