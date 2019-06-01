Украинский сервис заказа такси запустился в Виннице

Украинский сервис вызова такси Uklon запустился в Виннице, которая стала 13-м городом присутствия в стране. Минимальная стоимость поездки стартует с отметки 20 грн.

Таким образом, в данный момент Uklon доступен в 13 городах Украины, включая Киев, Одессу, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белую Церковь, Полтаву, Николаев, Кривой Рог и Винницу. Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Полтаве, Николаеве и Кривом Роге.

Напомним, что первый заказ в приложении Uklon был сделан 25 марта 2010 года, активную экспансию в города Украины Uklon начал в 2016 году.