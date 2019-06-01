По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,814 млн и 36,226 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 23). Максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,05-27,06 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 68 активных заявок по доллару на сумму более 60,040 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,0300 – 120 00027,0300 – 111 11127,0100 – 100 00027,0000 – 30 00027,0000 – 111 11127,0000 – 21 00027,0000 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9900 – 25 000

27,0000 – 1 000

27,0300 – 62 000

27,0500 – 15 000

27,0500 – 20 000

27,0500 – 20 000

27,0500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0768 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9834 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.