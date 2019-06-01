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Школа в Индии в качестве платы за обучение принимает пластиковый мусор

Школа в Индии в качестве платы за обучение принимает пластиковый мусор

В Индии открыли школу с центром переработки пластикового мусора и обязали учеников и родителей делать ежедневные «пластиковые» взносы.

Нетрадиционное образовательное учреждение Akshar основал индиец Мазин Мухтар вместе с женой Пармитой Сарма.

Идея необычного образовательного учреждения появилась в 2013 году после встречи в Нью-Йорке с будущей женой, рассказывает он.

«Мы оба мечтали о том, чтобы открыть новую школу, специально предназначенную для детей, живущих в бедности, – говорит он. – Akshar Forum заработала в 2016 году и начиналась всего с 20 детей, а теперь здесь учится 110 школьников».

Ученики ежедневно несут мешки с пластиком по дороге в школу, отмечает соучредитель школы.

«Школа была бесплатной в течение многих лет, прежде чем мы начали эту политику, – вспоминает Мазин Мухтар. – Поскольку родители не хотели собирать пластиковый мусор для переработки, мы придумали “пластиковые школьные сборы” – на самом деле это больше похоже на обязательную домашнюю работу, чем на школьную плату, но называя ее пластиковой школьной платой, вы напоминаете родителям, что школа полностью бесплатная, но по крайней мере вы можете помочь нам и помочь себе, отправив свои чистые, сухие пластиковые отходы из дома».

До появления школы большинство детей работали на каменоломнях, где зарабатывали около $2.50 в день.

«Поскольку школа не может платить детям, мы нашли альтернативу: предложили старшим ученикам учить младших и таким образом зарабатывать игрушечные банкноты, которые можно обменять на закуски, бумагу и одежду, – рассказывают основатели Akshar. – Школьники также могут попросить своих учителей купить что-то в интернете».

По материалам EcoTown
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