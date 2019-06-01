В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку

По состоянию на 1 апреля 2019 наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги имел Киев – 6 575,2 млн грн.

Об этом сообщили в Минрегионе.

Наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:

г. Киев – 6 575,2 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 29,4%);

Днепропетровская область – 5 072,0 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 26,7%);

Харьковская область – 4 631,9 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 31,6%).

Самые маленькие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019:

Черновицкая область – 134,8 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 14,6%);

Закарпатская область – 153,0 млн грн (за январь-март 2019 уменьшилась на 9,5%).

Также отмечается, что среди регионов самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 наблюдался в Черновицкой (90,3%), Львовской (89,7%) и Закарпатской (89,1%) областях, самый низкий – в Луганской (63,2%), Кировоградской (68,5%) и Днепропетровской (68,6%) областях.