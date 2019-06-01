В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку

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По состоянию на 1 апреля 2019 наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги имел Киев – 6 575,2 млн грн.
Об этом сообщили в Минрегионе.
Наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:
Самые маленькие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019:
Также отмечается, что среди регионов самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 наблюдался в Черновицкой (90,3%), Львовской (89,7%) и Закарпатской (89,1%) областях, самый низкий – в Луганской (63,2%), Кировоградской (68,5%) и Днепропетровской (68,6%) областях.
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