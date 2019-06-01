В Дании открыли первую высокоскоростную ж/д линию

В Дании с участием наследного принца королевства Фредерика и других официальных лиц торжественно открыта первая в стране высокоскоростная линия длиной 60 км, соединяющую Копенгаген и расположенный к западу от столицы город Рингстед.

Проект ее строительства был согласован в октябре 2012 года. На линии имеется пять тоннелей суммарной длиной 2000 м и четыре моста общей длиной 1800 м. Стоимость строительства составила примерно 1,2 млрд евро.

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Магистраль рассчитана на движение поездов со скоростью до 250 км/ч и электрифицирована на переменном токе напряжением 25 кВ и частотой 50 Гц. Она оборудована европейской системой управления движением поездов ETCS уровня 2, но на линии пришлось также установить обычные светофоры из-за задержек с внедрением ETCS в масштабах всей железнодорожной сети Дании.

На конечной станции магистрали в Копенгагене устроен новый транспортный узел с возможностью пересадки на поезда региональных сообщений, городской железной дороги и метро. В дальнейшем будут модернизированы и электрифицированы линии, примыкающие к новой магистрали. В их число входит линия, которая пройдет на юг к будущему тоннелю под проливом Фемарн-Бельт, который соединит Данию с Германией.

На первом этапе по новой высокоскоростной линии курсируют только две пары поездов в час, но после внедрения системы ETCS в полном объеме их число увеличится до пяти пар поездов в час. Из-за проблем с ETCS линия открылась с опозданием на полгода.