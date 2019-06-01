0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

В Дании открыли первую высокоскоростную ж/д линию

В Дании открыли первую высокоскоростную ж/д линию

В Дании с участием наследного принца королевства Фредерика и других официальных лиц торжественно открыта первая в стране высокоскоростная линия длиной 60 км, соединяющую Копенгаген и расположенный к западу от столицы город Рингстед.

Проект ее строительства был согласован в октябре 2012 года. На линии имеется пять тоннелей суммарной длиной 2000 м и четыре моста общей длиной 1800 м. Стоимость строительства составила примерно 1,2 млрд евро.

Читайте также: В Австралии открыли первое беспилотное метро

Магистраль рассчитана на движение поездов со скоростью до 250 км/ч и электрифицирована на переменном токе напряжением 25 кВ и частотой 50 Гц. Она оборудована европейской системой управления движением поездов ETCS уровня 2, но на линии пришлось также установить обычные светофоры из-за задержек с внедрением ETCS в масштабах всей железнодорожной сети Дании.

На конечной станции магистрали в Копенгагене устроен новый транспортный узел с возможностью пересадки на поезда региональных сообщений, городской железной дороги и метро. В дальнейшем будут модернизированы и электрифицированы линии, примыкающие к новой магистрали. В их число входит линия, которая пройдет на юг к будущему тоннелю под проливом Фемарн-Бельт, который соединит Данию с Германией.

На первом этапе по новой высокоскоростной линии курсируют только две пары поездов в час, но после внедрения системы ETCS в полном объеме их число увеличится до пяти пар поездов в час. Из-за проблем с ETCS линия открылась с опозданием на полгода.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.