0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Украина заработала на сдаче госимущества 676 миллионов - 56% от плана на год

Украина заработала на сдаче госимущества 676 миллионов - 56% от плана на год

С начала года от аренды государственного имущества в бюджет Украины поступило 676 миллионов гривень – это 56% от плана на 2019 год.

Об этом в Facebook написал в. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

По его словам, в мае за аренду госимущества в бюджет поступило 136 млн грн.

Трубаров добавил, что по состоянию на весну действующих договоров аренды госимущества, заключенных Фондом и региональными отделениями – более 17 тысяч.

Напомним, что в начале года первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что ситуация с государственным имуществом, которое сдается в аренду, очень печальная.

По словам Нефьодова, никто в действительности не знает, сколько вообще в собственности у государства находится такой недвижимости.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ФГИУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.