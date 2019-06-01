Украина заработала на сдаче госимущества 676 миллионов - 56% от плана на год

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С начала года от аренды государственного имущества в бюджет Украины поступило 676 миллионов гривень – это 56% от плана на 2019 год.
Об этом в Facebook написал в. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.
По его словам, в мае за аренду госимущества в бюджет поступило 136 млн грн.
Трубаров добавил, что по состоянию на весну действующих договоров аренды госимущества, заключенных Фондом и региональными отделениями – более 17 тысяч.
Напомним, что в начале года первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что ситуация с государственным имуществом, которое сдается в аренду, очень печальная.
По словам Нефьодова, никто в действительности не знает, сколько вообще в собственности у государства находится такой недвижимости.
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