Межбанк: день обещает быть очень напряженным и валютные качели продолжатся

Начало недели и месяца не вселило особого оптимизма участникам торгов. Курс стремительно вырос до уровня свыше 27 гривен как за счет низкообъемного рынка (эффект первого дня после завершения отчетного периода) и активной раскачки рынка. Идет масштабная игра “на повышение”, причем к факторам сугубо спекулятивной игры на украинском рынке добавился и международный – евро активно дорожал вчера на новостях по экономике США и стран ЕС и на момент написания статьи кросс-курс пары евро/доллар достиг отметки 1,1270 доллара за евро. Это очень существенный скачок международных котировок, который немедленно отразился и на нашем рынке. Настроения валютчиков ухудшились по перспективам гривны и как говорят дилеры -“рынок смотрит вверх”. Так что сегодня ми спокойного дня на межбанке и наличном рынке прогнозировать не можем.

Клиенты уже войдут в обычный деловой ритм, что добавит статистики торгов. Мы на сегодня прогнозируем рост объемов операций до 410-440 млн долларов при заключении до 570-600 сделок.

По курсу — день обещает быть очень напряженным и валютные качели продолжатся.

К негативу для курса гривны можно отнести:

1) Период выплаты дивидендов у “дочек” иностранных компаний. Это увеличивает спрос на валюту;

2) Увеличение спроса на валюту со стороны крупных компаний-импортеров как на опасениях дальнейшего роста котировок, так и за счет импортеров энергоносителей;

3) “Оживление” наличного рынка в части скупки валюты населением и постепенного роста ценников в обменках. Этот сегмент рынка начал активно влиять на общее состояние валютного рынка за счет спекулятивных переливов валюты на разницах курса нала и безнала;

4) пока нет особой “борьбы” Нацбанка на удержание котировок межбанка. Регулятор не хочет активно тратить резервы (что логично в период пиковых выплат по внешним долгам) и своими интервенциями (если они и проходят) просто гасит пожары отдельных игроков. Это было на прошлой неделе, когда НБУ продал по единому курсу фактически с целевым условием 43 млн долларов нескольким крупнейшим госкомпаниям на их текущие валютные потребности. Проблемы “остальных индейцев” в лице шерифа-НБУ – регулятор интересовали мало.

В пользу гривны сегодня сработает:

1) низкие объемы ликвидности. На утро вторника корсчета банков упали почти на 3 млрд гривен – до 45,9 млрд гривен;

2) аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Сегодня сам аукцион, завтра – расчеты по нему. И иностранцы, которые захотят купить украинские облигации, будут продавать валюту, чтобы иметь гривну для их покупки.

Мы ожидаем 4 июня существенные спекулятивные попытки дальнейшего разогрева валютного рынка и коридор по доллару в пределах 27,10 — 27,35 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,06 / 27,10

евро – 30,31 / 30,35

российский рубль – 0,4143 / 0,4151

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