Сколько будет стоить ошибка в платежке на уплату налогов

В ГФС в Кировоградской области обращают внимание на то, что в случае неверного заполнения реквизитов платежных документов или ошибочного направления средств на несоответствующий код бюджетной классификации, средства не поступят на соответствующий счет бюджетной классификации, а следовательно, не будет погашена сумма денежного обязательства налогоплательщика, пишет “Дебет-Кредит”.

За непогашение налогоплательщиком в установленные сроки самостоятельно определенного денежного обязательства такой налогоплательщик несет ответственность, установленную ст. 126 НКУ, а именно:

при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 10% погашенной суммы налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.