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Сколько будет стоить ошибка в платежке на уплату налогов

Сколько будет стоить ошибка в платежке на уплату налогов

В ГФС в Кировоградской области обращают внимание на то, что в случае неверного заполнения реквизитов платежных документов или ошибочного направления средств на несоответствующий код бюджетной классификации, средства не поступят на соответствующий счет бюджетной классификации, а следовательно, не будет погашена сумма денежного обязательства налогоплательщика, пишет “Дебет-Кредит”.

За непогашение налогоплательщиком в установленные сроки самостоятельно определенного денежного обязательства такой налогоплательщик несет ответственность, установленную ст. 126 НКУ, а именно:

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 10% погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.
  • Кроме этого, согласно п. 129.1 НКУ, за каждый календарный день просрочки уплаты налогового обязательства начисляется пеня за каждый календарный день просрочки в его уплате, начиная с 91 календарного дня (с 271 календарного дня, следующего за последним днем ​​предельного срока уплаты налогового обязательства, из расчета 100% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день.
По материалам Finbalance
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