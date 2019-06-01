В Украине 8 из 10 операций с платежной картой - безналичные (инфографика)

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Сегодня в Украине 8 из 10 операций с платежной картой – безналичные.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“По результатам I квартала 2019 г. доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5 процентных пунктов больше, по сравнению с итогами 2018 года”, – говорится в сообщении.
Объем безналичных операций по категориям:
За первые три месяца 2019 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 4% до 61,8 млн шт.
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