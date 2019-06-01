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В Украине 8 из 10 операций с платежной картой - безналичные (инфографика)

В Украине 8 из 10 операций с платежной картой - безналичные (инфографика)

Сегодня в Украине 8 из 10 операций с платежной картой – безналичные.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“По результатам I квартала 2019 г. доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5 процентных пунктов больше, по сравнению с итогами 2018 года”, – говорится в сообщении.

Объем безналичных операций по категориям:

  • операции перевода средств с карты на карту (Р2Р переводы) составили 39% или 153 млрд грн, их средний чек – 1576 грн;
  • операции по оплате товаров/услуг в сети Интернет составили 17% или 69 млрд грн, средний чек – 472 грн;
  • операции перевода средств с карты на банковский счет в сети Интернет (например, пополнение депозитов, погашение кредитов и т.д.) составили 13% или почти 52 млрд грн, средний чек – 264 грн;
  • расчеты с использованием платежных терминалов составили 29% или 113 млрд грн (из них 22% – это бесконтактные расчеты, осуществленные картами и 4% – платежи с помощью NFC гаджетов), средний чек – 250 грн;
  • безналичные операции в банкоматах и ​​ПТКС составили всего 2% или 8 млрд грн, средний чек – 593 грн.

За первые три месяца 2019 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 4% до 61,8 млн шт.

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По материалам tid.com.ua
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