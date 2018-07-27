Продажи Dell выросли, несмотря на падающий спрос на серверы

Dell Technologies смогла увеличить продажи в первом квартале 2020 финансового года, несмотря на снижение спроса на IT-оборудование.
По итогам трёхмесячного отрезка времени, завершившегося 3 мая 2019 года, выручка Dell составила $21,9 млрд, что на 3 % больше показателя годичной давности. Компания зафиксировала чистую прибыль в $329 млн, тогда как годом ранее имели место убытки в $538 млн.
В подразделении Dell Infrastructure Solutions Group зарегистрирована квартальная выручка в размере $8,2 млрд, что на 5 % не дотягивает до результата первой четверти 2019 финансового года. Около $4,2 млрд из этой суммы пришлось на продажи серверов и сетевого оборудования, но они снизились на 9 %. На 1 % упала реализация систем хранения данных (до $4 млрд).
При этом дела Dell на компьютерном рынке идут лучше. Соответствующее подразделение в прошлом отчётном квартале увеличило доходы на 6 % до $10,9 млрд. В корпоративном секторе ПК-бизнес компании показал 13-процентный рост продаж (до $8,3 млрд), но в потребительском направлении оборот сократился на 10 % в годовом исчислении и составил $2,6 млрд.
Вице-председатель совета директоров Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) в разговоре с аналитиками заявил, что компания столкнулась с падением спроса на свою продукцию в Китае. В то же время остаются «определённые возможности в сегменте крупного бизнеса», которыми Dell надеется воспользоваться, добавил он.
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